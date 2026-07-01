La poste Tunisienne affiche ses horaires d’été 2026 et liste des bureaux de poste ouverts la nuit

Mots-clefs : ,  ,  ,  

La Poste tunisienne affiche ses horaires d’été qui seront appliqués du 1er juillet au 31 août 2026.

Pour les bureaux de poste, les horaires seront fixés comme suit :

– du lundi au jeudi : de 7h30 à 13h00,

– vendredi : de 7h30 à à 12h30.

Pour les agences RapidPost et Colis Postaux, l’ouverture s’étendra de 7h30 à 13h30 du lundi au jeudi, mis à part le vendredi où la fermeture est prévue à 12h30.

La poste tunisienne précise que 67 bureaux de poste ainsi que 25 agences RapidPost resteront accessibles le samedi matin, de 9h00 à 12h15.

Par ailleurs, des bureaux de poste tunisienne sont accessibles le soir jusqu’à 21H dans plusieurs villes de la Tunisie, principalement les zones touristiques,  dont voici la liste :

Tekiano

Print Friendly, PDF & Email

Plus :  Actu   Ness   News



  • Envoyer

Facebook Twitter RSS Google+