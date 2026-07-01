L’OMS en Tunisie rend hommage aux acteurs de l’élimination du trachome en Tunisie

L’OMS en Tunisie a rendu hommage aux acteurs de l’élimination du trachome en Tunisie lors d’une soirée organisée lundi 29 juin 2026. Cette cérémonie nationale a rendu hommage aux pionniers de la lutte contre le trachome ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui ont contribué, génération après génération, à cette réussite historique.

L’Organisation Mondiale de la Santé en Tunisie a tenu à honorer les médecins, infirmiers, chercheurs, cadres de santé, agents sanitaires, équipes de terrain, partenaires et tous ceux qui ont participé à la préservation de la vue de milliers de Tunisiens. Plus d’un siècle de travail, de dévouement et de conviction que l’élimination du trachome était possible, souligne l’organisation mondiale.

L’événement a également été marqué par une exposition documentaire retraçant les étapes majeures de cette aventure de plus d’un siècle, ainsi que par la projection d’un film racontant l’histoire de l’élimination de la maladie.

Plusieurs figures emblématiques de cette lutte et les familles de celles et ceux disparus ont été honorées en reconnaissance de leurs contributions, qui demeureront une partie essentielle de l’histoire de la santé publique en Tunisie.

Le trachome, autrefois très répandu en Tunisie, notamment dans les régions du Sud, touchait près de la moitié de la population durant la première moitié du XXe siècle.

Grâce au développement des soins de santé de base, à l’amélioration de l’accès à l’eau potable et aux programmes de prévention et de traitement, la maladie a progressivement reculé.

Le 14 mai 2026, l’OMS a officiellement reconnu la Tunisie comme un pays ayant éliminé le trachome en tant que problème de santé publique. La Tunisie devient ainsi le 31e pays au monde et le 14e dans la région de la Méditerranée orientale à atteindre cet objectif.

Tekiano