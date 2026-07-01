Météo en Tunisie : mer agitée à très agitée au nord

La Météo en Tunisie affiche un temps partiellement nuageux sur toutes les régions du pays avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies dans l’après-midi du jeudi 01 juillet 2026 dans les régions est.

Le vent est de secteur nord au nord et au centre et de secteur est au sud relativement fort à fort au nord et faible à modéré dans le reste des régions, pouvant dépasser 70km/h, sous forme de rafales, lors de l’apparition des cellules orageuses.

La mer est agitée à très agitée au nord et peu agitée à localement onduleuse dans le reste des côtes, selon les prévisions de l’institut national de météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 28° et 32° dans les régions côtières du nord et sur les hauteurs et entre 33° et 39° dans le reste des régions, pouvant atteindre 41° à l’extrême sud.