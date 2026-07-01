Universités tunisiennes : un nouveau module Study Skills obligatoire dès la rentrée universitaire 2026-2027

Universités tunisiennes : un nouveau module Study Skills obligatoire dès la rentrée 2026 – 2027

À partir de la rentrée universitaire 2026-2027, tous les étudiants inscrits en première année de licence en Tunisie suivront un nouveau module baptisé Study Skills ou compétences d’apprentissage.

Le directeur général de la rénovation universitaire au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mounir Ayadi, indique que cette nouveauté vise à faciliter l’intégration des nouveaux étudiants et à améliorer leurs chances de réussite à l’université.

Concrètement, les Study Skills, regroupent l’ensemble des méthodes et techniques permettant aux étudiants d’apprendre plus efficacement.

Ce module leur enseignera notamment la gestion du temps, l’organisation du travail universitaire, les méthodes de prise de notes, la recherche documentaire, l’utilisation des outils numériques, la préparation des examens ainsi que les techniques favorisant l’autonomie et la réussite académique.

Une réponse aux difficultés rencontrées par les étudiants

Cette réforme s’inscrit dans le cadre du programme ‘Savoir Agir’, développé grâce à la coopération internationale. Elle répond à plusieurs constats effectués dans les universités tunisiennes, notamment les difficultés d’adaptation des étudiants de première année aux exigences de l’enseignement supérieur.

Selon le ministère, de nombreux étudiants éprouvent des difficultés à s’organiser, à gérer leur charge de travail ou à exploiter efficacement les ressources numériques mises à leur disposition. Ces lacunes peuvent avoir un impact direct sur leur parcours universitaire et augmenter les risques d’échec ou d’abandon.

Le nouveau module a donc pour objectif d’offrir aux étudiants les outils nécessaires pour mieux comprendre leur environnement universitaire et développer des habitudes de travail efficaces dès leur arrivée à l’université.

Soft skills et langues : un renforcement progressif

Au-delà des compétences académiques, la réforme prévoit également le développement des soft skills, ou compétences comportementales, tout au long du cursus universitaire. Ces compétences, de plus en plus recherchées par les employeurs, incluent notamment la communication, le travail en équipe, la résolution de problèmes, l’esprit critique, l’adaptabilité et le leadership.

Les trois derniers semestres de licence intégreront ainsi des enseignements dédiés aux soft skills, accompagnés d’un renforcement des compétences en français et en anglais afin d’améliorer l’employabilité des diplômés.

Cette orientation répond aux observations réalisées lors des recrutements, où de nombreux jeunes diplômés rencontrent des difficultés à valoriser leurs compétences ou à communiquer efficacement dans un contexte professionnel.

La mise en place de ce nouveau dispositif a nécessité plusieurs mois de préparation. Seize experts universitaires tunisiens ont participé à l’élaboration des contenus pédagogiques et des méthodes d’enseignement basées sur l’approche par compétences. Entre octobre 2025 et juin 2026, plusieurs centaines d’enseignants ont également été formés aux nouvelles pratiques pédagogiques.

Une plateforme numérique sera lancée dès septembre 2026 afin de suivre le déploiement du programme et l’engagement des étudiants. Le projet fera l’objet d’une évaluation sur trois ans pour mesurer son impact sur la réussite universitaire et l’insertion professionnelle.

Parallèlement, le ministère poursuit la modernisation de l’offre de formation avec plus de 1190 parcours de licence prévus pour la rentrée universitaire 2026-2027. Les nouvelles formations accordent une place importante aux technologies émergentes, aux métiers d’avenir et aux cursus interdisciplinaires, afin de mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi et aux transformations de l’économie numérique.

Tekiano avec TAP