Festival international de Bizerte 2026 : une 43ème édition qui mise sur les chanteurs à succès

Le Festival international de Bizerte 2026 se tient du 17 juillet au 19 août au théâtre de plein air de la ville. Cette 43ème édition propose 17 spectacles en majorité tunisiens avec quelques stars arabes invités et des spectacles de chant et danse en plus d’un one man show.

La sirène, emblème majeur du Festival International de Bizerte, orne cette année encore l’affiche de la 43ème édition. Le visuel du Festival international de Bizerte 2026 puise son inspiration dans les profondeurs de la mer, là où naissent les légendes et prennent vie les rêves.

Une sirène envoûtante en émerge, tenant une harpe comme si elle jouait une mélodie intemporelle racontant l’histoire d’une ville où l’art et la beauté ne connaissent aucune frontière. Un clin d’oeil subtile au patrimoine maritime de la région.

Cette année trois concerts seront présentés conjointement par des chanteurs tunisiens et arabes. Il s’agit de Raouf Maher et Wael Jassar, Imen Cherif et Ehab Tawfik et Mortadha Fftiti et El Shami. Des duos qui enflammeront probablement la scène de Bizerte.

La chanteuse tunisienne Amina Fakhet marque son retour en plus de plusieurs têtes d’affiche arabes comme le chanteur de raï algérien Cheb Mami et les Libanais Ramy Ayach et Adam.

Le one-man-show humoristique de Saber Oueslati “Baba Noël” est attendu en plus du spectacle de danse Zarda de Najla Tounisia. Le spectacle Ziara de Sami Lajmi, très aimé par le public, sera performé pour la 11ème fois de suite à Bizerte, en plus des soirées qui font chanter les spectateurs comme Yalla Nghanni ou Bizerte Chante et la soirée avec le marocain Boudchart.

Le grand artiste Lotfi Bouchnak est attendu en plus du rappeur Kaso et Saber Rebai à la clôture. La soirée d’ouverture sera quant à elle assurée par l’artiste tunisienne Eya Daghnouj.

Programme du Festival international de Bizerte 2026 :

– 17 juillet : Concert d’ouverture avec l’artiste Eya Daghnouj

– 18 juillet : Spectacle du cirque Paparouni “Le voyageur”

– 21 juillet : Spectacle de la pièce de théâtre “Baba Noël” de Saber Oueslati

– 24 juillet : Bizerte Chante

– 26 juillet : Concert de la star du raï algérien Cheb Mami

– 28 juillet : Soirée conjointe réunissant Raouf Maher et Wael Jassar

– 30 juillet : Soirée conjointe réunissant Imen Cherif et Ehab Tawfik

– 1er août : Concert de l’artiste Walid Salihi

– 2 août : Soirée conjointe réunissant Mortadha Fftiti et El Shami

– 4 août : Concert de l’artiste libanais Ramy Ayach

– 6 août : Spectacle “El Ziara” de Sami Lajmi

– 9 août : Spectacle du chef d’orchestre marocain Amine Boudchar

– 11 août : Concert de l’artiste Amina Fakhet

– 13 août : Concert de l’artiste libanais Adam

– 15 août : Concert de l’artiste Lotfi Bouchnak

– 17 août : Concert de la star du rap tunisien Kaso

– 19 août : Concert de clôture avec l’artiste Saber Rebaï

Les billets des spectacles du festival international de Bizerte 2026 sont déjà en vente en ligne sur le site Teskerti.tn. Tous les spectacles débutent à 22H.

Tekiano