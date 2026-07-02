Le programme d’aide à la publication Abdelwahab Meddeb est lancé dans sa deuxième session

La deuxième session du programme d’aide à la publication Abdelwahab Meddeb au titre de l’année 2026 est lancé par Institut français de Tunisie à partir du 30 juin. Ce programme, dont la première session est lancé en janvier 2026, souhaite favoriser des projets éditoriaux innovants souligne l’IFT dans son communiqué.

Les projets doivent être innovants tant dans leur contenu que dans leur forme notamment en matière de littérature contemporaine, de littérature jeunesse et/ou de bande dessinée ayant l’ambition de s’adresser à un large public.

La date limite pour le dépôt des dossiers, qui s’effectue exclusivement par courriel, est fixée au 31 août 2026. Les éditeurs intéressés doivent soumettre leurs dossiers par courriel à l’adresse suivante : ines.toumi@institutfrancais-tunisie.com.

Les dossiers doivent être accompagnés du formulaire de candidature dûment rempli, ainsi que des pièces justificatives demandées. Les informations détaillées et le formulaire en ligne sont disponibles sur le site officiel de l’IFT.

Le programme impose une publication à compte d’éditeur formalisée par un contrat en bonne et due forme, excluant l’auto-édition. Les manuscrits doivent être totalement inédits, n’ayant jamais été examinés par l’IFT ni publiés avant la commission.

L’examen des candidatures par la commission aura lieu le 18 septembre 2026, avant la proclamation officielle des résultats prévue le 30 septembre 2026.

Tekiano avec IFT