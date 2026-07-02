Météo en Tunisie : possibilité de cellules orageuses accompagnées de pluies

La Météo en Tunisie affiche un ciel dégagé à peu nuageux, jeudi 02 juin 2026 sur la plupart des régions du pays. Les nuages seront denses, dans les régions du centre et localement le sud, avec possibilité de cellules orageuses accompagnées de pluies.

Des précipitations sont attendues, la nuit, dans les régions de l’extrême nord, avec possibilité de chutes locales de grêle, prévoit l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales sont comprises entre 29 et 35 degrés, au nord, près de côtes et sur les hauteurs, et entre 36 et 41 degrés, ailleurs, avec des coups de sirocco, locaux.

Le vent soufflera du secteur nord-ouest, au nord et au centre, et du secteur Est au sud, relativement fort à fort, au nord et au golfe de Hammamet, où sa vitesse dépassera, temporairement les 60 km/h sous forme de rafales.

Vent faible à modéré dans le reste des régions et fort à la fin de la journée, au sud-ouest avec des vents sable. La mer sera très agitée, au nord, et agitée, ailleurs.