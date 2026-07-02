Prix Katara du roman arabe : quatre romans tunisiens retenus

La Fondation générale du village culturel Katara annonce dans un communiqué que quatre romans tunisiens ont été retenus dans les listes longues de la 12ème édition du Prix Katara du roman arabe.

Selon les organisateurs basés au Qatar, cette édition 2026 du prix Katara a enregistré un record historique avec 2 610 candidatures, soit le taux de participation le plus élevé depuis le lancement du prix en 2014.

Ces sélections, qui comprennent 18 œuvres par catégorie, incluent le roman « Al-Nahr al Hazine » ( Le Fleuve triste) de Ridha Keraani dans la catégorie des romans publiés, « El Beya Kamar (Akilat Rou’ous Bayat Tounes) » ( La dévoreuse de têtes des Beys de Tunis ) de Khadija Toumi dans la catégorie des romans historiques, « Arche al-Rih » ( Le Trône du vent) de Hassen Salmi dans celle des romans inédits, et « Hologramme » de Imed Jlassi dans la catégorie des romans pour enfants et adolescents.

Ce prix annuel récompense les catégories des romans publiés et inédits, des romans pour enfants et adolescents, des romans historiques, du roman qatari publié ainsi que des études critiques inédites.

Les listes courtes, qui retiendront 9 romans par catégorie, seront annoncées avant la proclamation finale des lauréats, sachant que la valeur du prix s’élève à 30 000 dollars pour chaque catégorie, en plus de la publication de l’œuvre gagnante et de sa traduction vers l’anglais par la fondation.

Tekiano avec TAP