Concours 9ème 2026 : le ministère de l’éducation dévoile les résultats et les lauréats

Concours 9ème 2026 : le ministère de l’éducation dévoile les résultats

Le ministère de l’éducation tunisien a dévoilé les résultats des concours 9ème 2026 ou examens des diplômes de fin d’études de l’enseignement de base général et technique pour l’année 2026.

Ce sont 32 035 élèves qui se sont inscrits à l’examen et tenter de joindre un des lycées pilotes de Tunisie, dont 25 301 se sont effectivement présentés.

Parmi eux, 16 182 candidats au concours 9ème 2026 ont été admis, soit un taux de réussite de 63,96 %. Mais seulement 6 063 lauréats ont été orientés vers les lycées pilotes.

Concernant les résultats de l’examen du diplôme de fin de l’enseignement de base technique, 203 candidats étaient inscrits, dont 164 étaient présents. 112 élèves ont réussi l’examen, portant le taux de réussite à 68,29 %.

Les candidats ont reçu des SMS comportent la décision finale de leur affectation, la moyenne générale et les notes obtenues dans les différentes matières.

Tasnim Cherif, élève du collège pilote de la Cité El Manara à Gabès-sud s’est hissé à la première place et a obtenu une moyenne exceptionnelle de 19,21/20.

Alaa Mansouri, élève du collège technique de Radès a décroché la première place en enseignement de base technique avec une moyenne de 14,52/20.

Tekiano