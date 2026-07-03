Doha Film institute retient deux projets tunisiens de Amine Boukhris et Olfa Ben Achour

Le Doha Film Institute (DFI) a dévoilé les lauréats de son programme de bourses de printemps 2026, distinguant deux projets artistiques tunisiens parmi les 48 œuvres retenues. Il s’agit du documentaire Solo du réalisateur Amine Boukhris et de la série Sisters of Rap de la réalisatrice Olfa Ben Achour, qui bénéficieront respectivement d’un soutien en phase de production et de développement.

Dans la catégorie « Longs-métrages documentaires – Production » dédiée à la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Solo de Amine Boukhris, une coproduction entre la Tunisie, la France et le Qatar, raconte le parcours d’un jeune homme de 27 ans qui tente de se reconstruire grâce au rap après avoir été abandonné à l’âge de 15 ans par sa famille partie rejoindre l’organisation État islamique en Syrie. Le projet figure aux côtés de cinq autres documentaires issus du Maroc, de la Syrie, de la Palestine et de la Jordanie.

De son côté, Olfa Ben Achour a été sélectionnée dans la catégorie « Séries TV – Développement » avec Sisters of Rap, une coproduction tuniso-franco-qatarie qui met en lumière le combat de femmes artistes pour s’imposer dans l’univers du rap, longtemps dominé par les hommes.

Ces distinctions viennent récompenser plusieurs mois d’évaluation artistique et de sélection menés par le Doha Film Institute dans le cadre de son appel à projets biannuel.

Créé au Qatar, le DFI Grants Programme est aujourd’hui l’un des principaux dispositifs de financement du cinéma indépendant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il accompagne aussi bien les jeunes réalisateurs que les cinéastes confirmés grâce à des subventions financières et un encadrement technique couvrant les différentes étapes de création : développement, production et post-production.

Pour cette édition, 48 projets issus de 39 pays ont été retenus dans 14 catégories, confirmant l’importance croissante du programme sur la scène cinématographique internationale.

Avec cette nouvelle sélection, le Doha Film Institute franchit également le cap symbolique des 1 000 projets soutenus depuis le lancement de son programme de bourses, consolidant son rôle de partenaire majeur de la création audiovisuelle dans la région MENA et au-delà.

Tekiano avec TAP