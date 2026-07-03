Météo en Tunisie : vent fort sur le nord et le centre et modéré sur le reste des régions

La Météo en Tunisie est marquée, vendredi 03 juillet 2026 par un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions à parfois nuageux sur le nord avec pluies temporairement orageuses.

Les pluies seront localement intenses sur les régions côtières et concerneront les régions du centre-est, l’après-midi.Le vent souffle de secteur nord-ouest sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud.

Il sera relativement fort sur le nord et localement le centre et modéré sur le reste des régions. Le vent deviendra plus fort, la nuit, sur le sud-ouest avec phénomènes locaux de sable.

La mer sera très agitée dans le nord et le golfe de Hammamet et peu agitée à agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales seront comprises entre 27 et 32 degrés dans le nord et les hauteurs, entre 33 et 38 degrés dans le reste des régions et atteindront 41 degrés dans l’extrême sud.