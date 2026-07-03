PlayStation abandonne les disques physiques en 2028 : ce que Sony a annoncé et pourquoi les joueurs sont furieux

Le disque PlayStation vit ses derniers mois. Dans un billet publié le 1ᵉʳ juillet sur le PlayStation Blog, Sid Shuman, directeur senior des communications chez Sony Interactive Entertainment, a confirmé l’arrêt de la production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux PlayStation à partir de janvier 2028.

Passé cette date, les nouveautés ne seront plus disponibles que sous forme numérique, via le PlayStation Store ou chez les revendeurs partenaires.

Pourquoi Sony a-t-elle pris cette décision?

Sony justifie sa décision par l’évolution des habitudes de consommation : selon les propres chiffres du groupe, le téléchargement représente aujourd’hui près de 78 % des ventes de jeux PS4 et PS5, contre seulement 7 % de part de marché pour le disque physique au niveau du secteur en France, d’après les données du SELL.

L’entreprise parle d’une transition destinée à « mieux s’aligner » sur la manière dont sa communauté préfère aujourd’hui jouer. Concrètement, rien ne change avant janvier 2028 : les jeux déjà sortis en boîte, ou ceux qui paraîtront avant cette échéance, resteront disponibles en version disque.

Après cette date, les enseignes pourront continuer à vendre des éditions physiques, mais celles-ci ne contiendront plus qu’un code de téléchargement à la place du Blu-ray. Sony en profite également pour préciser la fermeture programmée du PlayStation Store sur PS3, dès cette année dans certains pays, puis à l’échelle mondiale l’an prochain aux côtés de la PS Vita. Les contenus déjà achetés resteront téléchargeables.

Quelle alternative pour les joueurs ?

L’alternative proposée par Sony tient en un mot : le numérique intégral. Les futurs titres PlayStation, y compris les productions internes et celles des éditeurs tiers, ne seront accessibles que via achat dématérialisé.

Les boîtes vendues en magasin, si elles subsistent, devraient se limiter à un simple code d’activation, une pratique déjà annoncée par Rockstar Games pour la version console de GTA 6. Cette bascule n’est pas isolée : elle s’inscrit dans une tendance déjà bien installée chez la concurrence, avec des ventes numériques atteignant environ 90 % sur l’écosystème Xbox.

Mais elle soulève des questions concrètes pour les joueurs : la fin programmée du marché de l’occasion, l’impossibilité de prêter ou revendre un jeu, et la dépendance à des serveurs d’activation qui pourraient, à terme, rendre certains titres inaccessibles.

Les gamers ne sont pas si contents que ça…

L’annonce a provoqué une déferlante sur les réseaux sociaux. Le message publié par Sony a cumulé plusieurs dizaines de millions de vues sur X, avec des dizaines de milliers de réponses, en grande majorité critiques.

De nombreux internautes dénoncent une perte de possession réelle sur leurs achats, rappelant que Sony avait récemment retiré plusieurs centaines de films de la bibliothèque numérique de certains utilisateurs.

D’autres joueurs appellent carrément au boycott de la marque, jugeant la décision imposée sans concertation. Face à la polémique, la marque est restée étonnamment silencieuse sur ses réseaux sociaux, n’ayant publié aucun nouveau contenu depuis l’annonce, pas même sa traditionnelle liste des jeux PlayStation Plus du mois.

Tous les avis ne sont cependant pas négatifs : une partie des joueurs salue une évolution logique et cohérente avec leurs propres habitudes d’achat, quand d’autres tournent la nouvelle en dérision, évoquant avec humour la place que prenaient leurs étagères de boîtiers dans leur salon.

Reste une question, largement reprise dans les commentaires; celle du choix laissé au consommateur, entre le confort du dématérialisé et la valeur patrimoniale d’une collection physique que l’industrie du jeu vidéo semble aujourd’hui vouloir refermer définitivement…

Tekiano