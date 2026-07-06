Chery Tunisie élargit sa gamme avec le lancement de son tout premier pick-up HIMLA

Chery poursuit son offensive produit en Tunisie avec l’arrivée du HIMLA, le tout premier pick-up de son histoire. Une nouvelle étape qui illustre l’ambition de la marque de proposer une gamme toujours plus complète afin de répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus diversifiée.

Conçu pour conjuguer robustesse, confort et technologies modernes, le Chery HIMLA s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers à la recherche d’un véhicule capable d’affronter les usages les plus exigeants, sur route comme hors des sentiers battus.

Disponible en trois versions — 4×2 à boîte manuelle, 4×4 à boîte manuelle et 4×4 à boîte automatique — le HIMLA est animé par un moteur diesel 2,3 litres turbo développant 161 chevaux et 420 Nm de couple, garantissant puissance, endurance et capacités de remorquage adaptées aux usages professionnels et aux loisirs.

Avec ses dimensions généreuses, sa charge utile pouvant atteindre 1 070 kg, sa transmission intégrale sur les versions 4×4 et ses différents modes de conduite, le HIMLA a été développé pour offrir d’excellentes aptitudes de franchissement tout en conservant un haut niveau de confort au quotidien

Selon les versions, il propose notamment un écran tactile jusqu’à 15,6 pouces, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, une caméra panoramique 360°, un chargeur de smartphone sans fil 50 W, des sièges à réglages électriques, une sellerie en cuir synthétique, des phares Full LED ainsi que de nombreux équipements de sécurité tels que l’ESC, le contrôle de traction, l’aide au démarrage en côte, le frein de stationnement électrique et le contrôle de pression des pneumatiques.

Avec ce lancement, Chery confirme sa volonté de s’imposer sur un nouveau segment particulièrement stratégique et renforce encore son offre sur le marché tunisien. En quelques mois seulement, la marque aura ainsi enrichi sa gamme avec plusieurs nouveautés majeures, démontrant sa capacité à innover et à répondre aux attentes d’un marché en pleine évolution.

Le nouveau Chery HIMLA est désormais disponible dans l’ensemble du réseau STA-Chery Tunisie à un prix très attractif variant entre 89,900DT pour la version d’entrée de gamme (4×2 BVM 6) et 119,900 DT pour la version haut de gamme (4×4 BVA8).

À PROPOS DE CHERY TUNISIE

La STA (Société Tunisienne d’Automobiles), est le concessionnaire officiel des véhicules Chery en Tunisie. En 2025, Chery s’est hissée parmi les trois marques de voitures particulières les plus vendues en Tunisie, affichant une croissance exceptionnelle de +70 % par rapport à 2024.

Cette performance est portée par la gamme Tiggo, reconnue pour sa diversité, sa fiabilité et ses standards élevés en matière de sécurité. Sur les 6 premiers mois de l’année 2026, Chery a lancé 7 nouveaux modèles sur le marché. Le nouveau Himla vient donc compléter une offre déjà très diversifiée afin de répondre au mieux aux attentes des clients tunisiens.

Le réseau Chery, basé sur la proximité, permet à la marque de rester au plus près de ses clients, avec 8 agences opérationnelles actuellement à Tunis (Ain Zaghouan, Ben Arous et La Charguia), Nabeul, Akouda, Sfax (Bab Bhar & La Poudrière), Gabès et Djerba. Un nouveau centre de service ouvrira également bientôt ses portes dans la région de Mnihla.

Pour plus d’informations sur les modèles et les adresses du réseau Chery / STA : www.chery-tunisie.tn

À PROPOS DE CHERY:

Fondé en 1997, Chery est un constructeur automobile mondial de premier plan, reconnu comme le premier exportateur chinois de véhicules depuis plus de 20 ans. Avec plus de 6 millions de véhicules exportés et une présence dans plus de 130 pays, Chery se distingue par son innovation technologique (IA, nouvelle énergie) et une gamme diversifiée (SUV, berlines, VE).

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