Concours 6ème 2026 : 5 317 élèves affectés aux collèges pilotes

Le ministère de l’éducation tunisien informe que 5 317 élèves ont été affectés aux collèges pilotes sur un total de 62 497 candidats inscrits dont 49 661 ont réellement passé les examens et 17 710 ont été admis.

Quelques 35,66% des élèves ayant passé le concours d’accès aux collèges pilotes (session 2026) ou concours 6ème 2026. 35,66% des élèves ayant passé le concours ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.

Deux candidats ont obtenu in exæquo la meilleure moyenne au concours (19.20/20). Il s’agit de Yosri Ben Kaïs Souissi, de l’école primaire Cité El Moustakbal à Sfax 1, et Salma Bent Abdelwahab Faïdi, de l’école primaire de Menzel Mhiri à Kairouan.