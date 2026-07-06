Festival Carthage 2026 : billetterie ouverte pour 4 spectacles

La direction du Festival International de Carthage, FIC 2026, annonce l’ouverture de la billetterie électronique pour la 60e édition prévue du 16 juillet au 19 août 2026 au Théâtre romain de Carthage.

Avant même l’annonce du programme du festival Carthage 2026, les spectateurs peuvent réserver en ligne les billets de 3 grands concerts. Il s’agit du concert d’ouverture animé par le chanteur Saber Rebai le 16 juillet, le concert de raï de l’Algérien Cheb Khaled le 18 juillet et la soirée de musique spirituelle de Sami Yusuf le 1er août.

Ces trois concerts sont proposés au prix de 100 dinars tunisiens (DT) pour les gradins et 150 DT pour les chaises. Les billets sont disponibles pour la vente en ligne sur le site officiel du festival https://festivaldecarthage.tn/.

De son côté, la pièce de théâtre “Al Kahramana, El Mkhabbel fi Kobba” de Moez Toumi, programmée le 26 juillet, est affichée au tarif de 40 DT pour les gradins et 80 DT pour les chaises.

Plusieurs noms d’artistes qui seront présents lors de cette soixantième anniversaire sont dévoilés à l’instar de la chanteuse syrienne Mayada El Hennawy, la chanteuse libanaise Majida El Roumi, l’artiste polyvalente béninoise Angélique Kidjo ainsi que de la chanteuse tunisienne Nabiha Karaouli.

Le calendrier des autres soirées ainsi que les dates d’ouverture des points de vente physiques et des guichets directs au Théâtre romain de Carthage et à la Cité de la Culture seront communiqués avec l’annonce du programme complet.

Tekiano