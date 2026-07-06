Météo en Tunisie : températures en légère hausse

La Météo en Tunisie se distingue par des températures en légère hausse et un temps peu nuageux lundi 06 juillet 206, avec possibilité d’apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies l’après-midi au sud ouest.

Vent de secteur est relativement fort près des côtes et faible à modéré dans les reste des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures sont en légère hausse avec des maximales qui seront comprises entre 30° et 34° dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 35° et 39° dans les reste des régions.