1ère édition du Festival de Ibn Rachiq pour le Théâtre des Enfants jusqu’au 21 décembre

La Maison de la Culture Ibn Rachiq organise actuellement en marge des vacances scolaires d’hiver et en collaboration avec l’Association “Zitouna” pour la représentation théâtrale la première édition du Festival International de Ibn Rachiq pour le Théâtre des Enfants qui a démarré samedi 14 Décembre et se poursuit jusqu’au 21 décembre 2019.

C’est le Cirque de la Rue “Papparouni” qui a assuré l’inauguration de cette première du festival de théâtre pour enfants de Tunis dont la prestation a été suivie d’un spectacle musical de l’Artiste Ridha Ben Mansour et l’invitée du Festival, l’Artiste Rimi Bandali.

Au programme de cette édition, des spectacles et des pièces de Théâtre de la Tunisie, la Russie, la Suisse, la Jordanie, le Sultanat d’Oman, l’Italie, et l’Irak… Chaque jour à partir de 11h et de 15h

Programme du Festival de Ibn Rachiq pour le Théâtre des Enfants du 14 au 21 décembre 2019:

Toutes les pièces de théâtre seront présentées à la Maison de la Culture Ibn Rachiq – دار الثقافة ابن رشيق sis avenue de Paris à Tunis. Seront programmés également, deux ateliers de création de masques pour les enfants, et de représentation artistique, assurés par Adnen Jendoubi et Ilyes Laabidi.

Tekiano

