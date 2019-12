Espérance de Tunis vs Al Sadd, où regarder le match pour la 5e place de la coupe des clubs?

L’Espérance Sportive de Tunis affronte le club qatari d’Al Sadd mardi 17 décembre 2019, un match pour la 5ème place de la Coupe du monde des clubs après son élimination en quart de finale. Le match Espérance de Tunis vs Al Sadd sera joué à partir de 15h30 sur la pelouse du Stade Jassim Bin Hamad à Doha, Qatar.

Éliminées de la Coupe du monde des clubs, les déux équipes Espérance et Al Sadd joueront pour la cinquième place mais aussi pour une pactole d’un million et demi de dollars. L’espérance a été battu par Al Hilal (1-0) et Al Sadd s’est incliné devant les Mexicains du CFMonterrey (2-3).

Le match Espérance de Tunis vs Al Sadd sera diffusé en direct live sur les chaîne beIN Sports HD 1, Al Kass HD 3 et Al Kass HD 6. Vous pouvez regarder le streaming du match Est vs Al Sadd sur le site alkass.net .

Tekiano