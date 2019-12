lancement du café Culturel de la medina mediterranea de Yasmine Hammamet

La médina mediterranea de Yasmine Hammamet vient de lancer son café culturel dans le cadre du développement et la diversification de ses offres destinées à ses hôtes. Il s’agit en effet d’une rencontre culturelle périodique qui réunit les samedis après-midi poètes écrivains et artistes de tous genre et animée par la poétesse tunisienne Fodha Khalifa.

La dernière rencontre tenue samedi 14 décembre a fêté la poésie populaire en honorant le célébrissime poète populaire Nejib Dhibi qui a enchanté et émerveillé les invités par l’originalité de ses poèmes captivants.

Cette magnifique rencontre a connu une grande affluence de qualité : poètes, artistes, professeurs élèves et étudiants et touristes tunisiens et étrangers.

Les responsables de la médina mediterranea de Yasmine Hammamet sont en train de développer les activités culturelles en préparant plusieurs initiatives pour offrir à ses visiteurs tunisiens et étrangers un produit touristique culturelle innovant qui joigne l’utile à l’agréable en alliant la culture aux loisirs.

En effet, Musée à ciel ouvert, la médina mediterranea de Yasmine Hammamet dispose de son exclusif circuit culturel, de ses musées, ses salles de cinémas et spectacles de danses et musiques.

Tekiano avec communiqué