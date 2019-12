Foire nationale du livre Tunisien 2019 : 2e édition du 19 au 29 décembre, les livres d’enfants à l’honneur (vidéo)

La deuxième édition de la Foire nationale du livre Tunisien placée sous le slogan “Le Livre ..Une vie” et présidée par Imen Boukhobza, se déroule du 19 au 29 décembre 2019 sur une superficie de 1000 m2 à la cité de la culture de Tunis et verra la participation de 70 maisons d’édition tunisiennes et la présence de 15 mille titres tunisiens.

La Foire nationale du livre Tunisien 2019 se déroule en parallèle à la manifestation les journées des arts de la marionnette de Carthage qui se tient aussi à la cité de la culture de Tunis.Elle représente un second rendez-vous s’ajoutant à la Foire Internationale du Livre de Tunis qui se tient en avril de chaque année.

La littérature enfantine sera à l’honneur lors de cette deuxième édition de la FNLT qui coincide avec les vacances scolaires d’hiver 2019 et invite des maisons d’édition spécialisées dans le livre d’enfants et adolescents proposant une large variété de nouveaux titres tunisiens.

La foire verra aussi la tenue d’un programme de divertissements à travers des ateliers et des programmes d’animation répartis entre le hall central de la Cité et le centre ville. Une tente géante sera installée, du 18 au 28 décembre, à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis. Au menu de la Foire, huit ateliers répondant aux divers goûts, entre littérature, art de la marionnette, céramique et design.

La Foire renoue avec l’expérience initiée lors de sa première édition, en 2018, en proposant un programme dédié aux enfants en bas âge, aux élèves et aux collégiens et aux lycéens. Elle verra l’organisation de compétitions de lecture, dont celle intitulée “le livre créateur”. Les participants seront emmenés à rédiger des résumés pour les nouvelles qu’ils ont eu l’occasion de lire. Ils pourront aussi prendre part à des lectures de poésie et de dictée ainsi qu’une manifestation intitulée “la lecture pour tous”.

Spot officiel de la Foire nationale du livre Tunisien 2019

Outre les quatre prix habituels (du livre créatif, du livre intellectuel, du livre destiné à l’enfant et le prix du traducteur) un cinquième prix est lancé cette année et sera réservé à “la meilleure oeuvre créative féminine portant sur les droits de l’homme et les libertés”, et ce, en vue d’encourager les femmes concernées par ce genre d’écriture. Chaque prix décerné par le ministère des affaires culturelles est doté d’un montant de 10 mille dinars.

Par ailleurs, la Foire nationale du livre Tunisien 2019 sortira de la cité de la culture pour investir les prisons et les hôpitaux. Cette action qui sera menée en collaboration avec les autorités concernées, revêt une symbolique particulière pour dire que “le livre est l’ami de tous”.

La Foire Nationale du Livre Tunisien est une manifestation organisée par le Ministère des Affaires Culturelles, en partenariat avec l’Union des éditeurs tunisiens.

