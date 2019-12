En vidéo, Visite virtuelle de la Foire Nationale du livre Tunisien 2019 et liste des auteurs primés

L’ouverture officielle de la Foire Nationale du Livre Tunisien s’est effectuée jeudi 19 décembre 2019, au Théâtre des régions, à la Cité de la Culture de Tunis. Cette 2ème édition placée sous le thème « le livre…la vie » offre aux lecteurs tunisiens une grande opportunité pour découvrir les plus récentes créations éditoriales tunisiennes avec des prix accessibles au large public.

En plus des expositions, la Foire Nationale du Livre Tunisien propose aux visiteurs des rencontres professionnelles et des débats et se déplacera elle même dans quelques institutions hospitalières et centres pénitentiaires pour y introduire le livre.

La forte présence du livre pour enfant est perceptible à cette foire dédiée au livre tunisien. Découvrez dans ce qui suit une visite en vidéo de la Foire Nationale du Livre Tunisien 2019 ainsi que les différents éditeurs tunisiens participants en attendant de vous y rendre :

Lors de la cérémonie d’ouverture des hommages ont été rendus à plusieurs auteurs comme Fatma Ben Fdhila, Hassen Jegham, Ali Debb et Chedli Ben Zouitine, et plusieurs auteurs, lauréats de cette 2ème de foire du livre tunisien édition ont été primés.

Palmarès de la Foire Nationale du Livre Tunisien 2019:

Le prix du livre créatif, ex-aequo:

Hassanine Ben Ammou « L’ouvrier Fazoû » et Anouar Attia « La passion toi »

Le prix du livre de la pensée, ex-aequo:

Mustapha Nasraoui « Les valeurs » et Mohamed Karrou « L’autre révolution »

Le prix du livre pour enfant, ex-aequo:

Abbès Soulaïmane « Kam kountou ghabiyen » et Slah Ben Ayed « Dehliz el qaed »

Le prix du livre de traduction, ex-aequo:

Boutheïna Ayadi pour le livre de Hassouna Mosbahi « Deuil pour ma mère » et Abdelaziz Chebil pour le livre de Norton Noygard « Le temps, le réalisme et la description »

Le prix du livre des droits et des libertés:

Rafika Bhouri « Dans les eaux salées »

Le prix de la création jeune:

Kaouther Yaïch « La convention des Nations-Unies sur la lutte contre la corruption dans la législation tunisienne ».

La deuxième édition de la Foire Nationale du Livre Tunisien se poursuit jusqu’au 29 décembre 2019.

Tekiano