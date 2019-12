Le prix de l’entrepreneur social 2019 décerné per l’association Lab’ess & l’UBCI au projet Kufanya

L’association Lab’ess et l’UBCI viennent de décerner le prix de l’entrepreneur.e social.e pour l’année 2019 pour la 2ème année consécutive. 7 candidats était en lice pour ce prix et un jury composé de collaborateurs de la banque et de professionnels tunisiens et étrangers de l’économie sociale et solidaire, a finalement attribué le 1er Prix au Camerounais Paul Nyobe Lipot pour son concept d’incubateur pour entrepreneurs migrants en Tunisie, baptisé Kufanya.

En prise avec la réalité quotidienne des migrants d’origine africaine en Tunisie, confrontés notamment à des contraintes administratives d’intégration, le jeune homme a développé un concept d’accompagnement des projets entrepreneuriaux de ces derniers, dans une démarche d’insertion économique.

Ainsi, les candidats africains porteurs de projets bénéficient du conseil et de l’assistance de professionnels juridiques et financiers ; ils ont également accès à un meilleur réseautage pour les aspects administratifs et commerciaux, tout en étant hébergés dans un espace de travail basé à Sfax.

Le projet Kufanya travaille ainsi à l’inclusion économique de ces populations migratoires en Tunisie estimées à 17 000 personnes, pour en faire des acteurs économiques à part entière, créateur de valeurs pour le pays et pour eux-mêmes. Grâce à ce prix, le lauréat décroche une dotation de 5000 dinars accompagnée d’une assistance comptable et financière pour la structuration de son projet.

En marge du 1er Prix, l’UBCI et le Lab’ess ont également décerné leur Prix coup de cœur au projet Climb’In qui ambitionne de créer une salle de sport spécialisée dans l’escalade de bloc visant à démocratiser le sport de montagne en Tunisie.

Enfin, le Prix Coup de Pouce revient au projet LEBRA qui travaille à la création de collections de bijoux et d’accessoires à partir de matière de récupération, chutes de cuir essentiellement. Les deux projets reçoivent respectivement une dotation de 3500 et 1500 dinars ainsi qu’un accompagnement comptable et financier.

A travers ce concours, l’UBCI et le Lab’ess allient leurs forces pour valoriser les initiatives à fort impact social, en générant pour les lauréats un accompagnement dédié dans leurs démarches de recherche de financement.

Après une première édition en 2018, les deux partenaires poursuivent leur collaboration afin de pérenniser ce Prix et générer des exemples de réussites, capables de générer de nouvelles initiatives en matière d’économie sociale et solidaire.

Tekiano avec communiqué

