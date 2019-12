Mehdi Ayachi, le 1er tunisien à remporter The Voice grâce au vote du public arabe (vidéo)

Le chanteur tunisien Mehdi Ayachi est le grand gagnant de la 5ème édition de l’émission MBC The Voice qui le consacre comme la meilleure voix arabe احلى صوت de ce télé-crochet dénicheur de talent.

Le représentant de chanson tunisienne et plus spécifiquement le style traditionnel et soufi, étant un des chanteurs vedettes de la troupe Ziara dirigée par Sami Lajmi, a réussi à séduire le jury dans un premier temps puis tout le public arabe qui regarde l’émission The Voice grâce à sa parfaite maîtrise de son art, la beauté de sa voix et la justesse de ses émotions.

Déclaration de Mehdi Ayachi qui fait par la même occasion gagner son coach Ragheb Alama juste après avoir remporté le trophée de the Voice 5 :

Lors de la finale de la saison 5 de the Voice احلى صوت , Mehdi Ayachi a repris la chanson “Madrassat al Hob” de Kadhem Esseher puis une chanson incontournable du patrimoine tunisienne “Orthouni Zouz Sbaya” de Saliha.

En remportant The Voice 5, Mehdi AYACHI se verra offrir en plus de la notoriété dans le monde arabe, l’enregistrement d’un album chez Platinum Records.

S.B.