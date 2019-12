L’AéroClub, un bar sportif ouvert 24h sur 24 à l’Aéroport de Tunis Carthage

L’AéroClub, un concept original de bar sportif ouvert 24h sur 24, a l’aéroport de Tunis Carthage Carthage vient d’ouvrir ses portes. Le bar l’AéroClub est lancé par Heineken Tunisie, la célèbre marque de boisson alcoolisée, s’est associée à Newrest, la société de catering.

Heineken, la très célèbre marque de boissons alcoolisées, s’associe avec Newrest, qui est connu dans tout le grand Tunis comme étant un service de catering de pointe, dans différents services d’activités, notamment celui de l’aéroportuaire pour la plus grande satisfaction de leurs clientèles respectives.

Fort de ce co-branding qui semble s’inscrire tout droit dans la logique de la restauration qui veut qu’un bon plat s’accompagne d’une bonne boisson, les deux marques se lancent dans une aventure inédite et exclusive pour votre plus grand plaisir.

L’aéroclub a plusieurs particularités qui ne peuvent qu’attirer une clientèle variée. Opérant 24h sur 24 sans jamais fermer, comme aucun autre bar à Tunis, il proposera également la diffusion des grands événements sportifs sur les plusieurs écrans dont il sera doté. Ainsi, que vous soyez à la recherche d’un endroit tranquille pour décompresser avec des amis, boire un verre tranquille avant un long voyage ou encore aller encourager votre équipe préférée pour un match important, l’aéroclub est là pour vous accueillir et ce peu importe le jour ou l’heure.

De plus, leurs prix, accessibles, défie toute la concurrence de l’aéroport. Heineken et Newrest ont donc pensé leurs concepts dans les meilleurs intérêts de leurs clientèles et des tunisiens qui gagnent un nouvel espace de vie chaleureux et conviviale

Tekiano avec communiqué