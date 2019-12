L’Instance Nationale des Télécommunications annonce le lancement du service national gratuit *186*

Dans le cadre du renforcement des efforts visant à assurer le respect des règles de vente des cartes SIM mobiles en Tunisie, fixées par le circulaire n°3 du Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique du 6 novembre 2019, ayant pour but de lutter contre les abonnements non identifiés ou ceux obtenus avec des documents falsifiés.

Et après concertation avec les opérateurs mobiles, l’Instance Nationale des Télécommunications annonce le lancement du service national gratuit « Mes numéros ma responsabilité », et ce, à partir d’aujourd’hui mardi 24 décembre 2019.

Ce service permet à chaque abonné de téléphonie mobile d’avoir une visibilité sur tous les numéros sous sa responsabilité et liés à son identité, et ce, via le code USSD commun :

* 186 * numéro de carte d’identité nationale #

Dans ce contexte l’Instance Nationale des Télécommunications invite chaque abonné, ayant découvert l’existence des numéros contractés en son nom à son insu sur la liste affichée, de contacter le service client de son opérateur mobile pour l’informer (à l’instar de la procédure adoptée en cas d’une perte ou d’un vol du téléphone mobile), afin que les services compétents de l’opérateur mobile procèdent aux investigations nécessaires et désactivent le numéro en question le cas échéant.

L’INT espère que chacun de sa part contribuera, par le biais de ce service, aux efforts visant à améliorer les procédures relatives à la conclusion des contrats d’abonnements mobiles en Tunisie. Et que tous les citoyens contribuent à la rationalisation de l’acquisition des cartes SIM mobiles, chacun selon ses besoins.

L’INT rappelle ci-dessous les numéros des services client des opérateurs à appeler en cas de besoin :

– Tunisie Télécom : 1298

– Ooredoo Tunisie : 1111

– Orange Tunisie : 1150