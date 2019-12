Deux Concerts du Nouvel An à Tunis au Théâtre de l’Opéra et le théâtre municipal le 1er janvier 2020

Les mélomanes pourront assister cette année à deux événements inédits sous le signe de la musique classique pour fêter la nouvelle année 2020. Deux concerts du nouvel an à Tunis sont prévus au théâtre municipal de Tunis et au théâtre de l’opéra de la cité de la culture de Tunis.

Concert du nouvel An 2020 au théâtre municipal de Tunis par Carthage Symphony Orchestra‎

Le concert du nouvel an 2020 au théâtre municipal de Tunis sera assuré mercredi 1 janvier, comme chaque année depuis qu’il a instauré cette tradition en 2013, par le maestro Hafedh Makni en compagnie du CSO et du choeur du CSO dirigé par Mourad Gaâloul.

Toute la famille Strauss sera au-devant de la scène de la Bonbonnière de Tunis le mercredi 1 janvier 2020, Johann père et ses enfants Johann, Édouard et Josef vous régaleront avec leurs valses, marches et polkas. Borodine et Bizet seront également de la partie et vous souhaiteront la bonne année à leur manière.

Rendez-vous le 1er Janvier au théâtre municipal de Tunis à 18H pour des moments magiques organisés en partenariat avec Tunisair et Afrah Group. Les billets sont en vente à 30, 20 et 15 dinars disponibles aux guichets du théâtre municipal de Tunis à MSF Ariana et sur teskerti.tn.

Concert du nouvel An 2020 à la Cité de la culture de Tunis par L’Orchestre symphonique Tunisien

L’Orchestre symphonique Tunisien du Pôle Musique et Formations Orchestrales du Théâtre de l’Opéra présente le Concert du Nouvel An, mercredi 01 janvier 2020 à 17h00 au Théâtre de l’Opéra à la Cité de la culture.

Dirigé par Chedi Garfi ce spectacle sera un voyage dans le répertoire des grands classiques avec des œuvres lyriques et poétiques comme ” Manon Lescaut ” de l’Italien Giacomo Puccini et “Dans les steppes de l’Asie centrale ” du russe Alexandre Borodine.

La soirée sera aussi une ballade dans le monde romantique de Tchaïkovski et un extrait de son célèbre ballet “Le Lac des Cygnes” ou encore la valse viennoise “Le beau Danube bleu” de l’Autrichien Johann Strauss en plus de reprise de chansons cultes écrites par le chanteur et compositeur britannique Elton John pour le film “Le Roi Lion”.

Les tickets sont en vente sur tikashop.tn et aux guichets de la Cité de la culture de Tunis. Les tarifs varient entre 10 et 30 dinars, sachant que les étudiants bénéficient d’un tarif réduit fixé à 5 dinars.

Tekiano