SIB TELECOM 2019 et Free Fire Tunisian Cup du 24 au 29 décembre à la Charguia

Le Rendez-vous Incontournable des Nouveautés Hi-Tech en Tunisie SIB TELECOM 2019, le Salon International de l’Informatique, des Technologies de l’information et de la Télécommunication, revient cette année du 24 au 29 décembre 2019 et toujours au Centre des Expositions de la Charguia.

Cette 33 ème édition du SIB TELECOM s’organise cette année parallèlement à la compétition Free Fire Tunisian Cup, le premier tournoi de mobile gaming en Tunisie les vendredi 27 et samedi 28 décembre avec la participation de plusieurs gamers free fire et plusieurs cadeaux à la clé.

Le SIB TELECOM reste malgré la crise économique un rendez- vous que beaucoup de professionnels du secteur ne ratent pas. Ce marché gigantesque de l’informatique et des IT en Tunisie donne l’occasion aux mordus de l’informatique de tâter le pouls du marché, de voir et connaitre les dernières nouveautés et évidement de s’acheter beaucoup d’accessoires SIB TELECOM 2019, la vitrine de l’informatique en Tunisie . Le SIB TELECOM a accompagné depuis sa première édition en 1986, le développement et la popularité de l’informatique en Tunisie.

I.D.