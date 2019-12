Capturer les meilleures photos en voyageant? voici 5 conseils pour les utilisateurs du Galaxy Note10

Dotés d’un appareil photo professionnel et d’outils de montage vidéo permettant aux utilisateurs de capturer des photos et des vidéos de voyage époustouflantes, les gammes Galaxy Note10 et Note10+ de Samsung sont le compagnon de voyage idéal pour transmettre l’esprit d’une destination à d’autres.

Avec une suite de logiciels et de technologies d’imagerie de pointe, la série Note10 hisse la photographie sur smartphone à un niveau supérieur, en aidant les messages, les histoires et les vidéos des médias sociaux des utilisateurs à se démarquer et à avoir un impact réel sur les flux sociaux de leurs amis.

Voici une liste perspicace des moyens par lesquels les utilisateurs de Galaxy Note10 peuvent améliorer leur jeu de photographie de voyage.

1. Capturez tous les angles – Avec des objectifs multiples, les appareils photo professionnels de la Note10 sont parfaits pour capturer des moments de voyage significatifs de différentes manières. En combinant quatre caméras sur la Note10 ou cinq sur la Note10 +, les utilisateurs peuvent utiliser un logiciel intelligent et des modes de prise de vue qui leur permettent de prendre la photo parfaite à chaque scène. Que vous preniez des selfies ou que vous preniez des photos à très grand angle, les innovations en matière d’appareil photo de Note10 permettent aux utilisateurs de libérer leur créativité et d’amener leur photographie de voyage à un niveau supérieur.

2. Live Focus – Voyager à l’étranger offre aux gens une excellente occasion de passer du temps à prendre des photos et des vidéos. Quel que soit leur niveau de compétence, la gamme Note10 peut transformer leurs capacités grâce à des innovations telles que Live Focus Video. Cela fournit une expérience pro-live avec la technologie vidéo de pointe qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur le sujet, de flouter l’arrière-plan et de choisir entre des effets spécialisés pour enregistrer des vidéos avec une compétence de niveau professionnel.

3. Restez tard dehors– Tous les photographes potentiels peuvent s’identifier en prenant des photos nocturnes floues. Les conditions de faible luminosité peuvent être particulièrement gênantes et difficiles à maîtriser, d’autant plus que de nombreuses activités et moments de voyage amusants se déroulent après la tombée de la nuit. Cependant, avec le mode nuit de la Note10, de superbes selfies après le crépuscule sont désormais possibles. Cela signifie que rencontrer des difficultés pour capturer des selfies dans des situations de faible luminosité, par exemple au coucher du soleil ou au dîner, appartient désormais au passé grâce à la capacité du mode nuit d’aider les utilisateurs à prendre des photos épiques quelles que soient les conditions d’éclairage.

4. Photographiez au volant – le voyage offre toutes sortes de moments et d’expériences fugaces, qui peuvent souvent passer. Ces moments sont l’occasion idéale pour les photographies de voyage spontanée, mais c’est souvent plus facile à dire qu’à faire. Heureusement, la prise de vue depuis la hanche est possible grâce aux fonctions intuitives et intelligentes de la Note10. Pour que les utilisateurs ne manquent jamais d’avoir des photos parfaites, la Note10 leur permet de configurer l’ordre des modes de l’appareil photo en fonction de leurs préférences, en minimisant le temps nécessaire pour accéder à l’appareil photo et à ses nombreux modes de prise de vue. Cette expérience est complétée par une nouvelle expérience UX inspirée des gestes naturels, qui permet aux utilisateurs de basculer entre les modes de l’appareil photo, les profils de zoom et les modes via différentes commandes de gestes.

5. Édition en déplacement – Le processus de post-production est l’un des meilleurs moyens d’améliorer et de modifier numériquement une vidéo. Cependant, les logiciels et processus de montage classiques peuvent être fastidieux et fastidieux, en particulier lorsque les utilisateurs veulent maximiser leurs vacances en faisant ce qu’ils aiment le plus. En permettant aux utilisateurs d’en faire plus, la suite de montage intégrée avancée de Note10 leur permet de transformer le contenu d’excellent en exceptionnel, directement de la paume de leur main, via une expérience de montage vidéo de bout en bout.

Tekiano avec communiqué