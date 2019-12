Espérance sportive de Tunis vs AS Vita club: où regarder le match du 27 décembre de la ligue des champions?

L’Espérance sportive de Tunis affronte l’AS Vita club de la République Démocratique du Congo vendredi vendredi 27 décembre 2019 pour le compte de la 3ème journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique. Le match Espérance sportive de Tunis vs AS Vita club sera joué à partir de 20h00 au stade olympique de Radès.

L’Espérance, double tenant du titre va essayer d’arracher un troisième succès d’affilée après celui décroché sur le terrain des marocains du Raja Casablanca n (2-0) et à domicile Radès devant les Algériens de la JS Kabylie (1-0), qui se partagent la deuxième place et s’affrontent samedi au stade Mohamed V de Casablanca, dans le choc maghrébin de la 3e journée.

Le Match Espérance sportive de Tunis vs AS Vita club sera diffusé en direct live sur la chaîne payante beIN Sports HD 2 et sur la chaîne nationale Watania 1 réseau terrestre. Vous pouvez regarder le streaming du match Espérance sportive de Tunis vs AS Vita club sur le site de l’opérateur BeIn Sport.

