Pensez à Rentrer en Vie! La campagne digitale de l’ASR avant d’aller Fêter le nouvel An

L’Association des Ambassadeurs de la Sécurité Routière lance à l’attention des usagers de la routes qui comptent sortir pour fêter le nouvel an 2020 une nouvelle campagne avec pour slogans “Pensez à Rentrer en Vie… Avant d’aller Fêter !” et “Restez en Vie est votre souhait pour le Nouvel An !”.

A cette occasion l’ASR lance une campagne digitale et en image sur tous les réseaux sociaux avec des messages de prévention adressés aux usagers de la route et se mobilise pour encourager la prudence, avec la campagne #RentrezenVie pour sensibiliser les personnes qui comptent sortir fêter à bien organiser et planifier leurs retour à la maison en toute sécurité.

Les Solutions existent : designer le capitaine de la soirée (celui qui s’abstient de boire pour conduire en fin de soirée) , penser au covoiturage , rentre en taxi ou à passer la nuit sur place.

Faites en sorte que la fête de fin d’année reste un beau souvenir et non un cauchemar , agissez dés maintenant et planifiez en prenant les devants.

La conduite en état d’ébriété représente une cause des accidents mortels qui marque la fête de fin d’année. Conduire sous l’effet de l’alcool est un risque mortel pour les passagers et les autres usagers de la route. Des risques sont pris en temps normal et le temps des réactions est plus long et votre vision devient moins nette.

Tout en sachant que rien ne peut faire baisser l’alcoolémie ni café, ni vieux remèdes par exemple, à 0,75 g/l, il faudra 5 heures pur revenir à 0.

La vigilance sur la route est de rigueur en suivant ces simples conseils :

–Respectez la vitesse limitée, Ne conduisez pas en état d’ébriété, Respectez le code de la route

–Mettez votre ceinture de sécurité ainsi que tous les passagers avec vous

–Évitez l’usage du Portable au Volant, Ne prenez pas de risques inutiles sur la route

Tekiano avec communiqué