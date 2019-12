Tunisie: L’année scolaire 2019-2020 sera “L’année de la lecture”

L’année scolaire 2019-2020 sera l’année de la lecture en Tunisie, et le point de départ pour un contrat éducationnel qui se prolongera sur les années à venir et qui vise à réconcilier les élèves tunisiens avec la lecture, c’est ce que a annoncé le ministère de l’éducation dans un communiqué publié lundi.

Le ministère de l’Education a souligné la place de choix qu’accorde le système éducatif tunisien à la lecture, affirmant la nécessité de hisser le droit à la lecture au rang de droit fondamental pour l’enfant. Une telle procédure contribue au développement de la personnalité, sa rationalisation, et stimule sa passion pour le savoir, et enracine les valeurs de la modération et de l’acceptation de l’autre, dans un contexte où les divers phénomènes communicationnels et virtuels avancent à un rythme vertigineux, selon le communiqué.

L’annonce de l’année 2020, année de la lecture” s’accompagnera d’une série de mesures, selon la même source. Ces mesures concernent notamment “la généralisation des noyaux de bibliothèques scolaires à toutes les écoles primaires, la numérisation des livres, la conception d’une bibliothèque virtuelle, l’établissement de partenariats avec les maisons de culture, de jeunes, d’édition ainsi qu’avec les foires et les manifestations culturelles, et la diversification des activités et initiatives à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace scolaire, ajoute la même source.

Le Ministère de l’éducation œuvrera également à l’organisation de compétitions et de manifestations nationale, régionale et internationale en étroite collaboration avec les familles des élèves, la société civile, les maisons de culture et les médias. Des campagnes de don de livres sont aussi au programme, dans l’objectif de promouvoir la lecture, notamment dans les zones rurales.

Le ministère de l’Education a appelé, conformément à le circulaire n° 112 datant du 30 décembre 2019, tous les intervenants dans le secteur de l’éducation, à s’engager activement dans ce projet, à œuvrer pour le développement des initiatives qui lui sont liées et à encourager les élèves à une participation massive.

Tekiano avec TAP