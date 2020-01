Les plus belles comédies musicales du 2 au 5 janvier 2020 à la cité de la culture

La cinémathèque Tunisienne vous propose de commencer l’année en beauté avec la projection d’une sélection des plus belles comédies musicales en provenance des États-Unis, France, Égypte et Inde du 02 au 05 janvier 2020.

Les cinéphiles pourront découvrir des films hollywoodiens légendaires comme Singin’ in the Rain, The sound of Music (La mélodie du Bonheur) et My Fair Lady ou plus récents comme le film d’animation Sing (Tous en Scènes).

Seront projetés aussi les long-métrages français Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort et le film égyptien Les Vendeurs de Bagues de Youssef Chahine. De Bollywood, les fans pourront découvrir le film indien récent sorti en 2019 “Kalank”.

Programme des plus belles comédies musicales du 02 au 05 janvier à la cité de la culture de Tunis:

Les billets sont vendus sur place à la cité de la culture de Tunis. prix: 3 dt plein tarif et 2 dt tarif étudiant.

S.B.