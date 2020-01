Teleperformance en Tunisie, Meilleur Employeur 2019 par le Kincentric Best Employer

L’entreprise Teleperformance en Tunisie a été reconnu comme Meilleur Employeur 2019. En effet, Teleperformance, le leader mondial de la gestion externalisée de l’expérience client omnicanal, a annoncé avoir été reconnu comme Meilleur Employeur d’Aon en Tunisie pour la seconde année consécutive, dans le cadre de la certification mondiale des meilleurs employeurs, maintenant connue sous le nom de Kincentric Best Employer.

La certification Best Employers évalue les opinions des employés afin de mesurer l’efficacité du leadership, le focus sur les talents, l’agilité organisationnelle et l’engagement des employés.

Avec près de 20 ans d’expérience dans la recherche sur les meilleurs employeurs à travers le monde et appuyés par plus de 50 ans d’expérience dans la recherche sur les employés ainsi que par une importante base de données mondiale appartenant autrefois à AON, la certification Best Employers compare les organisations à celles qui s’efforcent de créer un avantage concurrentiel durable à travers leurs employés et de devenir des employeurs extraordinaires. Le programme des meilleurs employeurs est désormais repris et proposé par Kincentric, une nouvelle unité commerciale de Spencer Stuart, à la suite de l’acquisition de cette activité auprès d’Aon le 1 juillet 2019.

« Le programme des meilleurs employeurs reconnaît les réalisations exceptionnelles des organisations qui font preuve d’excellence sur le lieu de travail, favorisent une culture agile et génèrent constamment des résultats solides et durables », a déclaré Ken Oehler, Responsable des pratiques Culture et Engagement de Kincentric Global. « Des organisations extraordinaires telles que Teleperformance se démarquent des autres car elles génèrent des résultats commerciaux grâce à un engagement élevé des employés, une grande agilité organisationnelle, un leadership engageant et un fort accent sur les talents. Nous félicitons Teleperformance d’avoir obtenu cette reconnaissance. »

« Nous sommes vraiment ravis d’avoir été reconnus comme l’un des meilleurs employeurs », a déclaré Stéphane Ducreux, Directeur Général de Teleperformance en Tunisie. « Ce prix atteste de notre engagement sincère envers nos collaborateurs et de notre volonté de créer un environnement de travail positif, adaptable et engageant, fondé sur la confiance et les valeurs partagées. Nous sommes également ravis de constater que, année après année, cette vision est inextricablement inspirée par ce qui nous pousse à fournir un service unique au quotidien grâce à des interactions exceptionnelles avec nos clients, nous permettant de nous aligner en tant qu’employeur de choix, grâce à l’engagement important de notre équipe. ”

Pour mériter cette reconnaissance à travers le programme des Meilleurs Employeurs, Teleperformance Tunisie a été évaluée et a surpassé les autres organisations sur ces quatre indicateurs :

1. Engagement : les employés parlent positivement de leur employeur, ont l’intention de rester, sont motivés et prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes chaque jour.

2. Agilité organisationnelle : les employés savent que l’organisation est hautement adaptative, innovante, inclusive et à l’écoute des besoins changeants de ses clients.

3. Leadership engageant : les dirigeants sont étroitement liés aux employés pour susciter l’engagement, communiquer une vision claire et exercer des valeurs personnelles fortes.

4. Focus sur les talents : les employés savent que l’organisation s’efforce d’attirer et de retenir les meilleurs talents et d’accélérer le potentiel des personnes extraordinaires.

« Nous sommes très honorés et fiers d’avoir été reconnus comme meilleur employeur pour la seconde année consécutive. Cette distinction nous permet, une fois de plus, de confirmer notre attachement et notre volonté de créer un excellent environnement de travail pour nos employés » a souligné Ali Hamouda, Directeur des Ressources Humaines de Teleperformance en Tunisie.

« Nous sommes convaincus que la satisfaction de nos collaborateurs n’est pas une finalité en soi et c’est la raison pour laquelle nous avons travaillé tout au long de ces dernières années sur des programmes permettant d’élever le niveau d’engagement autour d’un projet commun tout en s’appuyant sur une stratégie d’entreprise « Human Centric » axée sur le management de l’Humain par l’Humain pour l’Humain (H3), favorisant la Performance et l’Innovation. » ajoute Ali Hamouda.

Tekiano avec communiqué