Liste des 23 projets de films tunisiens qui bénéficieront d’une aide à la production (année 2019)

Une liste de 23 projets de films tunisiens, sur un total de 95 dossiers de candidature, est retenue pour bénéficier d’une aide à la production cinématographique au titre de l’année 2019, indique le rapport final des travaux de la commission d’aide à la production cinématographique relevant du ministère des Affaires Culturelles.

La rapport présente des éléments détaillés sur les projets, les financements, les critères de sélection et les constats des membres de la commission. L’ensemble des projets dans ces deux catégories sont sélectionnés parmi 49 longs-métrages et 32 courts métrages.

La liste comporte 9 longs-métrages dont 6 fictions, 2 documentaires et un 1 film d’animation. Dans la catégorie des courts-métrages de fiction et documentaires, figurent 10 projets de films dont 9 fictions et 1 film d’animation.

Dans la section d’aide à l’écriture, 4 projets de longs-métrages sont retenus dont 3 fictions et 1 documentaire parmi 10 proposés (dont 9 fictions).

Liste des 23 projets de films tunisiens qui bénéficieront d’une aide à la production en 2019 :

Long-métrages:

-Une semaine sans dieu de Mourad Bechikh

-Les lunettes de ma mère de Moncef Dhouib

-Guilene de Mohamed Aajbouni

-Motherhood de Meryam Joobeur

-Mon ami Gadhgadhi de Rafiq Omrani

-Maison Hantée de Mokhtar Laâjimi

-فراق غزالي de Youness Ben Hajria

-Les rêves de Montagne de Abdallah Yahia

-اعطيني حقي de Hadia ben Aicha

Court-métrages

-ADN de Noufel Sahab Attabaa

-Comme des garçons de Amel Guellati

-المحاكمة de Kamel Ben Waness

-La Matrice de Faten Jaziri

-Trois histoires et demi de Moncef Taieb

-Aucun numéro de Hiba Dhaouadi

-Frida de Mohamed Bouhjar

-Tue moi de Youssef Ben Ammar

-الديدان لن تعرف الجنة de Emna Najjar

-Avions en papier de Mourad Kalii

Aide à l’écriture :

-Frontières de Alaa eddine Ben Taleb

-باب الخضراء de Tarak Khaladi

-خمسة وخميس de Sonia Chamkhi

– Ombres de Habib Mestiri

Le montant global des aides est de 4 millions de dinars alloués dans le budget du Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) au titre de l’année 2019 indique un communiqué des ministères des affaires culturelles. Les aides allant de 15 à 500 mille dinars sont allouées sur des tranches aux boîtes de productions tunisiennes.

