Mehdi Dehbi, le Belge d’origine tunisienne, star de la nouvelle série “Messiah” sur Netflix (B.A.)

“Messiah” est la nouvelle série lancée le 01 janvier 2020 sur Netflix. La star de cette série américaine de dix épisodes est Mehdi Dehbi, un acteur d’origine tunisienne âgé de 34 ans, né à Liège en Belgique.

Ce Belge d’origine tunisienne a débuté sa carrière en 2003 dans un film d’Abdelkrim Bahloul, “Le soleil assassiné”. En 2012 on le retrouve dans le film français “Le Fils de l’autre” de Lorraine Lévy pour lequel il reçoit le prix du meilleur acteur au Festival international du film de Boulogne-Billancourtpuis.

En 2013, il joue dans le film du réalisateur tunisien Mehdi Ben Attia “Je ne suis pas mort” puis en 2014 dans “Un homme très recherché” d’Anton Corbijn. A l’international on le retrouve dans plusieurs productions comme “Mary Queen of Scots”, “A Most Wanted Man” et dans la série américaine “Tyrant”.

Mehdi Dehbi incarne dans la série Messiah un personnage mystérieux venu du Moyen-Orient prétendant incarner le retour du messie sur Terre. Des vidéos de ces exploits sont filmés par des témoins et diffusées sur les réseaux sociaux. Cette figure religieuse qui apparaît soudainement finit par être poursuivie à travers le monde par la CIA.

Bande-annonce de la série Netflix Messiah, réalisée par Michael Petroni:

On trouve dans la série Messiah de Netflix, qui a fait polémique avant même sa sortie, un autre tunisien l’acteur Farès Landoulsi un jeune acteur diplômé de l’ISAD à Tunis qu’on retrouve dans le court-métrage Omertà de Mariam Al Ferjani etMehdi Hamnane sorti en 2018.

