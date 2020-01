Etoile du Sahel vs Club Africain: regarder le match du 4 janvier en streaming

L’Etoile du Sahel accueillera le Club Africain samedi 04 janvier 2020. Le match ESS vs CA se déroule sur la pelouse du stade Bouali Lahouar à Hammam-Sousse à partir de 14h.

Le clasico Etoile du Sahel vs Club Africain compte pour le match en retard de la 13e journée du championnat de la Ligue 1 Tunisienne. L’Etoile du Sahel est classée 7ème avec 17 points et le Club Africain 5ème avec 22 points.

Vous pouvez regarder le match Etoile du Sahel vs Club Africain en direct live sur les chaines Watania 1 et Al Kass 4. Lien streaming du match ESS vs CA http://www.watania1.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89