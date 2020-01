Programme des pièces de théâtre à l’espace 4ème Art de Tunis en Janvier 2020

Le Théâtre National Tunisien concocte à ses fidèles et invités une programmation riche en ce début d’année 2020 avec plusieurs cycles de pièces de théâtre qui seront présentés à l’espace 4ème art de Tunis du 05 au 31 janvier 2020.

Le lancement de la programmation 2019-2020 du théâtre national tunisien se fera avec une pièce de théâtre française “Réparer les Vivants” d’Emmanuel Noblet une production du centre dramatique national de Normandie, qui sera présentée dimanche 05 janvier 2020 à 17h.

“Réparer les vivants” est l’adaptation du roman de Marylis de Kerangal qui traite le sujet de transplantation cardiaque : comment le cœur de Simon, 19 ans, peut remplacer celui de Claire, 50 ans, au terme d’une course contre la montre captivante. Toute une chaîne humaine pulsée durant 24 heures pour réaliser cette prouesse de la médecine moderne. Une aventure intime et collective autour d’un organe symbole de la vie et lieu de toutes les émotions.

Parmi les autres pièces de théâtre attendues de Tunis et des centres d’arts dramatiques du Kef et de Tataouine, “Le nom du père” de Marwa Manai qui sera joué du 10 au 12 janvier, Stampede de Walid Daghsni, Illusion de Nizar Saidi et “Marché Noir” de Ali Yahyaoui.

Programme du mois de Janvier 2020 à la salle 4ème Art de Tunis

