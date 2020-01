Parution du 1er numéro du trimestriel “Nawaat Magazine”, la revue papier du site Nawaat

A l’heure où la presse papier est plus que jamais en crise, la plateforme collective indépendante Nawaat informe de la parution du 1er numéro de son périodique, le magazine trimestriel “Nawaat Magazine”. C’est un nouveau magazine tunisien qui se veut alternatif et prend le risque de tester la diffusion de l’information via un périodique papier, Nawaat ayant toujours été un site électronique depuis sa création en avril 2004.

Thameur Mekki, le rédacteur en chef du site Nawaat indique que “Face à l’inexistence de supports médiatiques francophones sur le marché tunisien, nous avons pris le risque de trouver un modèle économique à succès”. Il invite les lecteurs à se délecter du contenu de cette nouvelle revue qui se distingue par sa créativité, son audace et sa richesse.

Nawaat Magazine, édité en premier temps en français et qui compte 100 pages est disponible dans plusieurs librairies de Tunisie et en vente en ligne sur le site de Ceresbookshop.com au prix de 10dt.

S.B.