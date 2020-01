CAN-Hand 2020 : Coupe d’Afrique des Nations de handball du 16 au 26 janvier en Tunisie

La Coupe d’Afrique des Nations de handball, CAN-Hand 2020 sera organisée en Tunisie, à Radès et Hammamet du 16 au 26 janvier 2020. La CAN-Hand 2020 qualifie les gagnants aux Jeux Olympiques de Tokyo prévus en juillet et aout 2020 et au Mondial-2021 en Egypte 2021, et comptera la participation de 16 pays.

La Tunisie, championne d’Afrique en titre de Hand-ball, évoluera dans le groupe C avec le Cap Vert, la Côte d’Ivoire et le Cameroun. La télévision tunisienne retransmettra sur ses chaînes les matchs de l’équipe nationale tunisienne, les demi-finales et la finale sur Eutelsat, ainsi que les principaux matchs, notamment les rencontres des sélections arabes, sur le réseau terrestre.

Calendrier des matchs de la CAN-Hand 2020, 24ème Coupe d’Afrique des Nations de handball

