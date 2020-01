Cycle de films dédié à “L’Univers des contes de Fées” du 07 au 14 janvier 2020 à la cité de la culture

La cinémathèque tunisienne prépare aux cinéphiles un cycle spécial autour de la magie des contes de fées du 07 au 14 janvier 2020 à la cité de la culture de Tunis. Des films autour de la marginalité dans le documentaire tunisien seront projetés en parallèle à ce cycle avec le concours de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française AISL. Le conte de fées filmé pose la question du réalisme. L’écran, est voué à attribuer un visage précis à Barbe-Bleue et aux fées, un style daté aux demeures princières et aux costumes, plus généralement un caractère déterminé aux lieux et aux objets. D’où, une inévitable trahison qui donne une forme à l’imagination et au merveilleux. La Belle et la Bête de Jean Cocteau (1946) sera un des joyaux de ce cycle. Programme du cycle “L’Univers des contes de Fées” et “marginalité dans le documentaire tunisien” du 07 au 14 janvier 2020 à la cité de la culture

Mardi 07 janvier 2020 18 h 30 L’ALFA COMME L’OR / 2012 / Hichem Ben Ammar / Tunisie / 15′ FORGOTTEN / 2018 / Ridha Tlili / Tunisie / 87′

Mercredi 08 janvier 2020 18 h 30 LES FRÈRES GRIMM / 2005 / Terry Gilliam / Etats Unis / 118′

Jeudi 09 janvier 2020 18 h 30 EL GORT / 2014 / Hamza Ouni / Tunisie / 87′ EL KONTRA / 2013 / Lassad Hajji / Tunisie / 55′

Vendredi 10 janvier 2020 16 h : CAFICHANTA / 1998 / Hichem Ben Ammar / Tunisie / 52′ C’ETAIT MIEUX DEMAIN / 2012 / Hinde Boujemaa / Tunisie / 74 18 h 30 : J’EN AI VU DES ETOILES / 2007 / Hichem Ben Ammar / Tunisie / 78′ 21 h : SUBUTEX / 2018 / Nasreddine Shili / Tunisie / 102′

Samedi 11 janvier 2020 16 h : VHS KAHLOUCHA / 2005 / Nejib Belkadhi / Tunisie / 80′ 18 h 30 : LE REFUGE / 2009 / Nadia Touijer / Tunisie / 25′ ANASTASIA DE BIZERTE / 1996 / Mahmoud Ben Mahmoud / Tunisie / 57′ 21 h : AU DELÀ DE L’OMBRE / 2017 / Nada Mazni Hafayedh / Tunisie / 80′

Dimanche 12 janvier 2020 11 h : LES CONTES DE LA NUIT / 2011 / Michel Ocelot / France / 84′ 16 h : UN JOUR, UN CHAT / 1963 / Vojtěch Jasný / Tchécoslovaquie / 101′ 18 h 30 : PEAU D’ÂNE / 1970 / Jacques Demy / France / 100′