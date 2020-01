Avis aux étudiants tunisiens: Postulez pour une bourse d’étude en Inde

Le Conseil Indien des Relations Culturelles met à la disposition des étudiants tunisiens 10 bourses d’études en Inde et ce dans le cadre du Partenariat Inde-Afrique.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Direction Générale de la Coopération Internationale) informe que ce programme de bourses du Gouvernement Indien concerne tous les niveaux d’études et toutes les spécialités à l’exception des disciplines médicales, paramédicales et de mode.

Les étudiants intéressés sont tenus de soumettre leurs candidatures à travers le lien suivant : http://a2ascholarships.iccr.gov.in/.

Les candidats sont priés d’envoyer une copie de leurs dossiers de candidature à la Direction Générale de la Coopération Internationale du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

La date limite de soumission des dossiers pour une bourse d’étude en Inde est fixée pour le 31 janvier 2020 pour tous les niveaux à l’exception des bourses de Doctorat dont la date de soumission des dossiers est fixée au 31 juillet 2020.

Tekiano avec communiqué

Bourse d’études en Hongrie: date limite 15 janvier 2020 —> comment postuler