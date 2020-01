Rencontre des amateurs de théâtre du 12 au 16 janvier 2020 (Programme)

La 2ème édition de la manifestation Rencontre des amateurs de théâtre se déroule du 12 au 16 janvier 2020 au Théâtre des Jeunes créateurs à la Cité de la Culture de Tunis en marge de la célébration de la Fête de la révolution et la commémoration du 9ème anniversaire de la Révolution tunisienne du 14 janvier 2011.

Le Pôle du Théâtre et des Arts Scéniques du Théâtre de l’Opéra organisateur des rencontres, indique que cinq œuvres théâtrales seront présentées chaque jour à 18h. Elles sont produites par des associations actives dans le secteur culturel à travers l’encadrement des jeunes amateurs du théâtre dans les différentes régions de Tunisie.

Des pièces de qualité sont retenues parmi une sélection d’oeuvres primées dans des manifestations nationales dédiées au théâtre, à l’instar du Festival national du théâtre amateur à Korba ou le Festival national du théâtre tunisien indique Sami Nasri directeur du pôle.

Programme de la manifestation Rencontre des amateurs de théâtre du 12 au 16 janvier 2020 :

– Dimanche 12 janvier: “Ghossa we Zgharid” (Evocation) mise en scène par Keireddine Ben Amor et produite par l’association One, Two, Show

– Lundi 13 janvier: “Fi el manfa” (En exil), mise en scène par Abdelkader Kouki et produite par l’Association de la Soukra pour le théatre et l’animation

– Mardi 14 janiver: “Toukouson wahchiah” (Rituels Sauvages) mise de Souhaiel Mzoughi et produite par l’Association Joussour du théâtre de Medjez el Bab (

– Mercredi 15 janvier: “Interact” mise en scène par Nasreddine Hajaji et produite par l’Association tunisienne du développement culturel

– Jeudi 16 janvier: “Km… 7” mise en scène par Saber Khemissi et produite par l’Association “Anouar al masrah” de Fouchana

A noter que Toutes les prestations théâtrales de la Rencontre des amateurs de théâtre 2020 seront présentées à 18H au théâtre des jeunes créateurs de la cité culture de Tunis et que l’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles.

Tekiano