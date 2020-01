Tunisie – Météo : Temps pluvieux et temporairement orageuses sur les côtes

Nuages parfois abondants avec pluies isolées et temporairement, orageuses sur le nord et localement le centre. Ces pluies seront localement, intenses sur les régions côtières du nord.

Des chutes de grêle et des coups de foudre seront observés par endroits. Vent de secteur Ouest fort de 40 à 50 km/h près des côtes nord et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs. Mer très agitée sur le nord et agitée à peu agitée sur les autres côtes.

Températures en baisse relative, les maximales seront comprises entre 10 et 14°C sur le nord et les hauteurs ouest et entre 13 et 17°C ailleurs.

Prévisions pour Jeudi 9 Janvier 2020

Temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront parfois abondants sur les régions ouest. Vent de Sud-Est faible à modéré de 15 à 30 km/h. Mer houleuse à peu agitée.

Températures en légère hausse et les maximales seront comprises généralement, entre 13 et 18°C et de l’ordre de 10°C sur les hauteurs ouest.