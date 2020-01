La municipalité de Tunis adhère au programme Villes-santé pour protéger la santé des générations futures

Protéger la santé des générations futures, c’est le but de l’implication de la municipalité de Tunis dans le programme Villes-santé visant à promouvoir la santé en améliorant les aspects environnementaux, sociaux et économiques qui la concernent. La municipalité de Tunis s’est engagée à lutter contre les maladies non transmissibles telles que le cancer, le diabète et autres, dans le cadre de ce programme.

La municipalité de Tunis est aussi l’une des 70 villes impliquées dans ce programme qui englobe au total plus de 300 millions de personnes dans le monde. Le programme Villes-santé est soutenu par des organisations caritatives opérant sous l’égide de Bloomberg, en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé et Vital Stratégies.

Le programme Villes-santé vise à améliorer la santé des populations et contribue à élever le niveau des services et des conditions sanitaires et environnementales dans les villes en développant la sensibilisation aux problèmes de santé et de l’environnement, tout en boostant la participation des communautés et des organisations dans le but de résoudre les problèmes y afférents, tous ça, par le biais d’activités et de projets et en offrant le soutien nécessaire.

Tekiano avec communiqué