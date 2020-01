La nuit des idées 2020, vendredi 30 janvier sous le thème “Etre Vivant”

La Nuit des idées 2020 se déroule à Tunis, à l’Institut français de Tunisie (IFT) et dans plusieurs villes du monde. Plus de 200 lieux de savoir et de culture dans 83 pays célébreront cette nuit vendredi 30 janvier 2020. Le thème de la nuit des idées 2020 est “Etre vivant”.

La Nuit des idées réunit chaque année des intervenants de tous horizons; intellectuels, chercheurs, artistes et plusieurs invités qui participent à des débats ouverts. Le thème “Etre Vivant” de l’édition 2020 interpelle la question des équilibres écologiques et de la relation de l’homme au monde.

Il invite à échanger autour des questionnements que soulèvent les mutations technologiques et l’avènement de l’intelligence artificielle. ” Etre vivant “, c’est aussi agir, s’engager, donner du sens à ses actes et à son existence. Qu’est-ce qu’être vivant ? Quelle est notre place dans le monde du vivant ? En quoi ” être vivant ” nous oblige à passer à l’action ? Telles seront les interrogations au cœur de la Nuit des idées 2020.

Plusieurs manifestations festives seront organisés dans plusieurs pays francophones avec la mise en place de programmations associant des créateurs dans le domaine du spectacle vivant et des musiques actuelles.

En Tunisie, La Nuit des Idées sera célébrée aussi aux Instituts français de Sousse et de Sfax mais aussi dans les régions et dans plusieurs lieux partenaires. On vous communiquera bientôt le programme de la Nuit des Idées 2020 en Tunisie. L’entrée est libre et gratuite.

