Quibi, un nouveau service de streaming inédit prévu pour avril 2020 (vidéo)

Quibi est un nouveau service de streaming présenté mercredi 8 janvier 2020 en marge du CES, le salon dédié aux inventions et nouveautés technologiques, le Consumer Electronics Show à Los Angeles. Quibi cherche à séduire les utilisateurs de smartphones avec des programmes originaux constitués de courtes vidéos de moins de 10 minutes.

Le fondateur de Quibi, Jeffrey Katzenberg, ancien parton de Disney studios et co-fondateur de Dreamworks SKG avec Steven Spielberg, a déclaré que la plateforme est conçue pour les modes de vie liés aux jeunes, avec des épisodes que l’on peut voir en attendant un moyen de transport ou en pause au travail.

Katzenberg a déclaré que tout le contenu de Quibi, des comédies aux documentaires, aux sports et aux actualités, est original et produit “par les plus grands noms d’Hollywood”.

Particularité de Quibi, les films et séries proposés sont filmées par deux caméras, du coup il est possible de les regarder selon deux perspectives différentes en mode portrait ou paysage. C’est un plus en comparaison avec les plateformes streaming populaires Netflix et YouTube qui permettent de regarder les vidéos sur smartphone juste selon le format paysage.

La nouvelle plateforme de streaming Quibi sera lancée en avril 2020 aux USA. Elle s’est inspirée du livre “The Da Vinci Code” de Dan Brown, qui compte plus de 100 chapitres avec en moyenne de cinq pages seulement par chapitre.

Quibi rejoint Disney +, HBO Max (AT&T), Peacock (Comcast) et Apple TV + parmi les services qui s’ajoutent à la guerre du streaming. Parmi ses rivaux figurent également les titans Netflix et Amazon, qui dépensent chaque année des milliards de dollars pour des programmes originaux.

I.D.