Dabchy, le vide-dressing en ligne Tunisien inaugure ses propres locaux

Le vide-dressing en ligne Tunisien Dabchy inaugure ses propres locaux au Lac 3 à l’occasion de la célébration de son 4ème anniversaire La marketplace Tunisienne Dabchy a débuté dans un café à Ennaser suivi d’un passage à Cogite puis à un bureau partagé avec 5 autres Startup chez flat6labs Tunis puis un déménagement dans un appartement partagé avec deux autres Startups et enfin un autre également partagé avec une autre Stratup.

“Nous avons le plaisir et l’honneur de vous recevoir aujourd’hui dans nos propres bureaux”, C’est ainsi que Amani Mansouri, la CEO du site Dabchy.com a commencé un discours émouvant devant ses collaborateurs, des Dabchouchas, des amis et de la famille. Des locaux à l’image de Dabchy

Pour une jeune startup tunisienne, c’est une énorme étape de s’offrir ses propres bureaux d’autant plus que c’est exactement dans un cadre qui correspond à l’esprit de l’entreprise: efficace, sympathique et plein d’innovation.

Il s’agit d’un local moderne et cosy équipé par tous les éléments nécessaires au bien-être de ses employés avec des coins de détente et d’autres pour la réflexion au calme. Un beau travail de deux jeunes architectes Ines bousbia et Rami Ben Abdallah, qui ont passé un bon moment avec l’équipe fondatrice pour cerner leur besoin et réaliser un travail remarquable.

Dabchy, une équipe dévouée et une communauté de plus en plus large Dabchy est une plateforme en ligne qui permet à ses utilisateurs de vendre et d’acheter des vêtements neufs ou d’occasion à des prix cassés.

L’équipe derrière ce projet est assez jeune, dynamique et très proche des utilisatrices du site et de l’application mobile. Aujourd’hui, la plateforme a une vaste communauté de plus de 450, 000 utilisateurs (nommés des Dabchouchas ).

En fin 2019, le catalogue des articles énumérés sur la plateforme a dépassé les 510 000 articles. Cela fait de Dabchy la plus grande boutique en ligne en Tunisie, avec plus de 2 000 articles publiés chaque jour.

Tekiano avec communiqué