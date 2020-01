Signature d’un accord de coopération entre Dräxlmaier Tunisie et le village d’enfants SOS Siliana

Un accord de coopération a été signé entre Dräxlmaier Tunisie, filiale du groupe allemand de fabrication composants automobiles, et le village d’enfants SOS Siliana.

L’accord vise à aider le village d’enfants SOS Siliana ce qui contribuera à préserver les activités de cette association tunisienne à caractère social et humanitaire liées à la prise en charge et l’encadrement des enfants sans soutien familial.

En vertu de cet accord, Dräxlmaier s’engage à parrainer plusieurs projets et actions qui assurent la protection des enfants du village et leur offrent un meilleur cadre de vie et de perspectives scolaires et professionnelles prometteuses.

Ces projets ont été identifiés en collaboration avec l’association tunisienne des villages d’enfants SOS pour apporter le meilleur support au Village de Siliana, a souligné Sabri Brahem, directeur régional des ressources humaines du groupe Dräxlmaier Tunis.

Parmi ces projets figurent notamment la construction d’une clôture, avec un coût de plus de 100 mille dinars, pour protéger le village ainsi que la réhabilitation des maisons abritant les enfants et dont l’état s’est gravement détérioré.

De son côté Amel Kmicha, présidente de l’association tunisienne des villages d’enfants SOS, a indiqué que grâce à ce partenariat avec Dräxlmaier, le village d’enfants SOS Siliana ne sera pas fermé, appelant à déployer tous les efforts en vue de sauver tous les villages d’enfants SOS en Tunisie.

L’appui de Dräxlmaier intervient en réponse à l’appel à l’aide lancé en par l’association tunisienne des villages d’enfants SOS pour sauver le Village SOS Siliana après la détérioration de l’état de ses maisons, la diminution des aides récoltées et la multiplication des difficultés financières de l’Association Internationale SOS ce qui l’a contraint à cesser l’aide financière à ses succursales dans le monde à partir de 2020.