Les films de la Résistance et de la Libération du 20 au 26 janvier 2020 à la cité de la culture (Programme)

La Cinémathèque tunisienne propose en partenariat avec l’Association libanaise des Arts “Rissalat” une semaine dédiée aux films de la Résistance et de la Libération du 20 au 26 janvier 2020 à la Cité de la Culture de Tunis. Ces films odes à l’autodétermination des peuples marquent à la fois l’Histoire et l’histoire du cinéma traiteront aussi de la cause palestinienne.

Les organisateurs présentent une sélection de films autour de la lutte du peuple palestinien face à l’occupant israélien, la défense de la cause palestinienne et les diverses violations commises dans les territoires occupés. Les oeuvres choisies sont issues de pays comme l’Algérie, l’Iran, le Liban, la Palestine, la Syrie et la Tunisie.

L’ouverture du cycle LA RÉSISTANCE ET LA LIBÉRATION se fera lundi en présence de la grande militante algérienne Djamila Bouhired et d’autres personnalités, avec la projection du film DAMASCUS ALEPPO de Basel AlKhatib de Syrie. Une table ronde autour du cinéma de la résistance aura lieu 22 janvier (11 h 00).

Programme de la “Semaine des films de la résistance et de la Libération” du 20 au 25 janvier 2020 à la Salle Omar Khelifi (350) et Salle Tahar Cheriâa:

Salle Ciné 350:

Lundi 20 janvier 2020

20 h 00 : Film d’ouverture DAMASCUS ALEPPO de Basel AlKhatib, 2018, Syrie, 120′

Mardi 21 janvier 2020

20 h 30 : THE RAIN OF HOMS de Joud Said, 2019, Syrie, 100′

Mercredi 22 janvier 2020

16 h 00 : DAM AL NAKHIL de Najdat Anzour, 2019, Syrie, 100′

20 h 30 : LE LION DE ORBATA de Abd Laaziz El Fadhlaoui, 2019, Tunisie

Jeudi 23 janvier 2020

16 h 00 : 3000 NIGHTS de Mai Masri, 2015, Palestine, 103′

20 h 30 : AMINA de Aymen Zidan, 2018, Syrie, 120′

Vendredi 24 janvier 2020

16 h 00 : SEJENANE de Abdellatif Ben Ammar, 1973, Tunisie, 110′

20 h 30 : 33 DAYS de Jamal Shoorje, 2012, Liban, 93′

Samedi 25 janvier 2020

20 h 30 : LA BATAILLE D’ALGER de Gillo Pontecorvo, 1966, Italie, 123′

Dimanche 26 janvier 2020

18 h 30 : HABL KA AL WARID de Massoud Atyabi, 2012, Liban, 87′

Salle Tahar Chériaa:

Mercredi 22 janvier 2020

18 h 30 : DAMASCUS FLIGHT de Ibrahim Hatimi Kia, 2018, Iran, 107′

Jeudi 23 janvier 2020

18 h 30 : THE BURIED SECRET de Ali Gaffari, 2015, Liban, 88′

Samedi 25 janvier 2020

16 h 00 : DAMASCUS ALEPPO de Basel AlKhatib, 2018, Syrie, 120′

21 h 00 : LES DUPES de Taoufik Salah, 1972, Syrie, 107′

Dimanche 26 janvier 2020

11 h 00 : WARDI de Mats Groud, 2018, France, 80′

16 h 00 : FELLAGA de Samah Mejri, 2019, Tunisie, 56′

18 h 30 : LA BATAILLE D’ALGER de Gillo Pontecorvo, 1966, Italie, 123′

+ L’HISTOIRE DU FILM DE LA BATAILLE D’ALGER de Salim Aggar, 2018, Algérie, 70′

I.D.