Les plaidoiries d’El Hamra, le nouveau rdv mensuel au Théâtre El Hamra :Inscrivez-vous!

Le Théâtre El Hamra propose au public d’exposer une plaidoirie sur scène autour d’un thème proposé dans le cadre du rendez-vous mensuel “Les plaidoiries d’El Hamra”.Pour la première des plaidoiries d’El Hamra, l’écologie sera le thème à défendre le samedi 25 janvier 2020 à 14h sur scène du théâtre ELHAMRA.

Le plaidoyer est un art qui a vu le jour dans les palais de justice, les parlements et les grands temples de la prise de parole. La plaidoirie sert à défendre, une cause, une vision, un projet ou un concept. Cette discipline se propage de plus en plus hors du circuit habituel et dans cette mutation démocratique que connaissent les pays à travers le monde, et la Tunisie en particulier, pays dont la parole s’organise depuis 2011, le plaidoyer est la forme de discours idéal pour chaque citoyen qui souhaite défendre ses idées face à une audience.

Pour participer c’est très simple, envoyez votre nom et prénom, âge, profession, le titre et un résumé en deux lignes de votre plaidoyer à l’adresse mail suivante: rymhadad.elhamra@gmail.com

Le théâtre El Hamra a depuis toujours, surtout quand la parole libre ne trouvait pas de foyer, accueilli les idées et ceux qui les portent dans son espace centenaire, en 2011 des débats étaient organisés chaque samedi.

Il y aura 4 plaidoyers en deux heures, chaque plaidoyer sera suivi d’un échange avec l’audience.

